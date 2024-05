Atari e il mistero delle cartucce di E T the Extra-Terrestrial sepolte nel deserto del New Mexico

Leggi tutta la notizia su esports247

(Di lunedì 6 maggio 2024) Nel vastodel New, tra le dune di sabbia e il cielo azzurro, si cela un segreto che ha affascinato generazioni di appassionati di videogiochi: le leggendariedi “E.T. the” per2600,nelcome un tesoro dimenticato. Questa è la storia affascinante di come un gioco fallimentare ha dato vita a unapiù grandi leggende dei videogiochi. Nei primi anni ’80,dominava l’industria dei videogiochi, ma il suo successo è stato minato da una serie di decisioni discutibili e dalla saturazione del mercato. Nel 1982,ha ottenuto i diritti per sviluppare un videogioco basato sul famoso film di successo “E.T. the ...