Asunta - la storia vera dietro il giallo raccontato dalla serie Netflix

(Di lunedì 6 maggio 2024) La bimba fu protagonista della prima adozione internazionale in Galizia, ma la sua, cominciata come unadi speranza e di riscatto, è diventata una cupa vicenda di cronaca nera

La storia dell'omicidio di Asunta Basterra , la 12enne di origine cinese uccisa dai genitori adottivi in Spagna nel settembre del 2013, entrambi condannati per omicidio premeditato e di comune accordo. A lei è dedicata la mini serie " Asunta " ...

