(Di lunedì 6 maggio 2024)– Il consiglio comunale ha approvato il bilancio consuntivo 2023: le entrate complessive sono state di oltre 86di euro, le uscite pari a 81di euro, positivi i dati legati agli introiti legati al turismo (parcheggi,dei rifiuti) e dalla farmacia comunale. Tra le varie voci nel capitolo entrate, si evidenziano maggiori introiti (rispetto al bilancio di previsione) per i parcheggi e per l’imposta diche per l’anno 2023 è stata di quasi 2di euro, per l’esattezza 1.983.177 euro (nel 2022 era stata di poco più di un milione) a fronte del notevole incremento dei flussi turistici. La farmacia comunale ha registrato una differenza tra entrate e uscite positiva di oltre 170.000 euro. Anche nel 2023 è stato assegnato a tutti i nuovi nati del comune ...

Assisi, due milioni incassati con la tassa di soggiorno - assisi, due milioni incassati con la tassa di soggiorno - Approvato il bilancio comunale: raddoppiati gli introiti dall’imposta turistica. Salgono anche gli incassi dei parcheggi. Oltre mille card con il ’bonus bimbi’ .

