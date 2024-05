Asse Svizzera-Vaticano per la pace | il Papa alla conferenza sull’Ucraina

Bandiere arcobaleno hanno sventolato insieme a quelle di Rifondazione, del Partito Democratico e dell’Anpi: tutte a Santa Fiora a sfilare e per mandare un messaggio di Pace . La " Passeggiata per la Pace " che si è svolta nelle vie del paese ...

"L'assenza della Russia alla Conferenza di pace in Svizzera sull'Ucraina non è un buon segnale: vuol dire che non vuole la pace. Si mette dalla parte sbagliata, quella in cui è il più forte che soffoca il più debole, che non può essere la regola". ...

Il capitale Euromediterraneo: nuovo asse Nord-Sud - Il capitale Euromediterraneo: nuovo asse Nord-Sud - Il nuovo asse Questo richiede un salto di dimensione negli investimenti ... ma per una sopravvivenza che testimoni come pace e sviluppo si fondano sulle persone e su comunità aperte e democratiche.

Pd-M5s, asse sul lavoro: Conte e Schlein insieme a Portella della Ginestra. Studentessa al leader M5s: “Alleatevi per battere la destra” - Pd-M5s, asse sul lavoro: Conte e Schlein insieme a Portella della Ginestra. Studentessa al leader M5s: “Alleatevi per battere la destra” - Un pensiero, infine, al tema della pace: “In questo dilagare di scenari di guerra in tanti parti del mondo occorre ascoltare l’invito del Papa che a parlare non siano più le armi ma la diplomazia e i ...

Prepariamoci a pagare la tassa per la Seconda Guerra Fredda - Prepariamoci a pagare la tassa per la Seconda Guerra Fredda - Si dice che tutti gli imperi siano finiti quando la spesa pubblica per gli interessi sul debito supera quella per la difesa. La sopravvivenza dell’Europa comporterà tassi reali a lungo termine elevati ...