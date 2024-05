Ascolti TV | dati Auditel di ieri - domenica 5 maggio 2024

(Di lunedì 6 maggio 2024)TV: idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la puntata della fiction Makari ha totalizzato 2323 spettatori (14,05% di share); su Canale5 la puntata del programma Avanti un altro! si è portato a casa 2664 spettatori (share 14,19%). Su Italia1 il film Jack Reacher – Punto di non ritorno ha ottenuto in media 1195 spettatori (7,01%); su Rai2 l’episodio di 9-1-1 ha totalizzato 628 spettatori (3,23%) e quello di 9-1-1 Lone Star 707 (3,87%), mentre su Rai3 la puntata del programma Report ha interessato 1436 spettatori (8,00%), con anteprima a 1328 (6,61%). Su Rete4 la puntata del programma Zona Bianca ...

Bene Makari in replica Nella serata di ieri, domenica 5 maggio 2024 , su Rai Uno la fiction in replica, Makari conquista 2.323.000 spettatori pari al 14.1% di share. Su Canale5 l’ultima puntata di Avanti un Altro! porta a casa a.m. di 2.664.000 ...

Ascolti tv e dati Auditel domenica 5 maggio con Avanti un altro che supera Makari e Che Tempo Che Fa di Fazio - ascolti tv e dati Auditel domenica 5 maggio con Avanti un altro che supera Makari e Che Tempo Che Fa di Fazio - Ecco tutti i dati disponibili. Canale 5, Avanti un altro: 2.664.000 spettatori (14,2%); Rai 1, Màkari: 2.323.000 spettatori (14,1%); Nove – Che Tempo Che Fa – Il tavolo: 1.158.000 spettatori (9,6%).

Ascolti Domenica In, soap, Verissimo, Da noi a ruota libera: i dati di ieri - ascolti Domenica In, soap, Verissimo, Da noi a ruota libera: i dati di ieri - Domenica In: Mara Venier ha convinto più di due milioni di spettatori Ieri è andata in onda una nuova puntata di Domenica In con la conduzione di Mara ...

Ascolti tv 5 maggio: Bonolis chiude superando di un soffio le repliche di Màkari, Fazio in calo - ascolti tv 5 maggio: Bonolis chiude superando di un soffio le repliche di Màkari, Fazio in calo - Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel. ascolti tv 5 maggio, la prima serata: chi ha vinto Ieri domenica 5 maggio 2024 Avanti un Altro ha trionfato in ...