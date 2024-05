Arte - tripudio di colori nel nuovo volume della collezione Menarini dedicato a Veronese

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Torino, 6 mag. - (Adnkronos) - Nella grande civiltà pittorica veneziana del XVI secolo, Paolo(Verona 1528 - Venezia 1588) si distinse per la peculiare armonia delle sue tinte limpide, brillanti, gioiose e per la trasparenza delle sue atmosfere: mezzi espressivi e libertà di atteggiamenti che ne faranno un punto di riferimento per la pittura veneziana del Settecento, la cui influenza in Europa si farà sentire ben oltre il periodo del Romanticismo. L'ultimoprestigiosa collana Volumi d'del Gruppoè un invito alla riscoperta del, lo straordinario pittore ammirato dai contemporanei e imitato da una schiera eccelsa di artisti di epoche successive. L'autoremonografia è Giovanni Carlo Federico Villa, studioso di pittura ...