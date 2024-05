Armando de Nigris nuovo presidente di Tradizione Italiana

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 6 maggio 2024) Le 17 aziende di, che dal 2012 sono impegnate nella diffusione del Made in Italy di qualità nel mondo, hanno rinnovato l’organo amministrativo, nominando ildee confermando Sabato D’Amico amministratore delegato.de, nominato nel 2023 Cavaliere del Lavoro, si laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Napoli. Negli anni 90 è promotore dell’espansione produttiva in Emilia Romagna, realizzando tre stabilimenti per la produzione di aceto balsamico di Modena e condimenti alimentari italiani. Oggi è la prima azienda del settore per estensione produttiva e volumi prodotti, esportando per più dell’80% la cultura del Made in Italy nel mondo. È...