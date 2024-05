(Di lunedì 6 maggio 2024) Grande sport adper l’evento dedicato ai giovanissimi “” in programma dal 2 al 4 maggio. Spettacolo, emozioni e divertimento con atleti provenienti da. Ospitela campionessa Maria Centracchio., l’evento ad– (ilcorrieredellacitta.com)non è solo degrado, abusivismo e fatti – spiacevoli – di cronaca. Chi vive questo territorio lo sa bene, ma non è facile fare i conti con una realtà che, comunque, ci mette costantemente di fronte al lato peggiore del territorio. Sotto la Rocca però c’è anche altro fortunatamente: e l’evento terminato in questi giorni, dedicato ale ai ...

Ardea, successo per il Judo Boys Tour: 150 ragazzi da tutta Italia e un’ospite d’eccezione - ardea, successo per il Judo Boys Tour: 150 ragazzi da tutta Italia e un’ospite d’eccezione - Grande sport ad ardea, successo per l’evento dedicato ai giovanissimi “Judo Boys Tour” in programma dal 2 al 4 maggio. Spettacolo, emozioni e divertimento con atleti provenienti da tutta Italia.

Calcio, l’Unipomezia vince ma non basta: il Terracina è in Serie D - Calcio, l’Unipomezia vince ma non basta: il Terracina è in Serie D - Non riesce il sorpasso all'ultima giornata all'Unipomezia che, nonostante il successo esterno per 1 a 2 (rigore decisivo realizzato da Delgado) ad Aprilia ...

Calcio, il Falaschelavinio chiude il campionato con un’affermazione - Calcio, il Falaschelavinio chiude il campionato con un’affermazione - Finisce con una vittoria il campionato di Promozione del Falaschelavinio; nell'ultimo turno del girone D, infatti, la squadra guidata dal mister Aldo ...