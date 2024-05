(Di lunedì 6 maggio 2024) Laporge il suo benvenuto in una terra che la accoglie con grande piacere fiduciosa di poterle offrire il proprio impegno e certa di trovare una guida.È in sintesi il messaggio di benvenuto che l’assessore regionale alla Salute ha rivolto, su delega del presidente della, al nuovodimonsignor Riccardo Lamba nell’incontro che è seguito nel palazzo arcivescovile a seguito della santa messa di insediamento nella cattedrale cittadina.L’esponente della Giunta ha evidenziato quanto il Friuli sia una terra con un popolo operoso e con le radici fondate nel Patriarcato di Aquileia, che ha dovutosfide e esperienze difficili, vivendo un’area sul confine dell’Europa occidentale in uno schema contrapposto che con un comportamento quotidiano il popolo ha contribuito a ...

La Regione dà il benvenuto al nuovo Arcivescovo di Udine - La regione dà il benvenuto al nuovo Arcivescovo di Udine - "La regione porge il suo benvenuto in una terra che la accoglie con grande piacere fiduciosa di poterle offrire il proprio impegno e certa di trovare una guida". (ANSA) ...

Arcivescovo Udine: Regione, insieme per superare disparità e tensioni - Arcivescovo Udine: regione, insieme per superare disparità e tensioni - Udine, 5 mag - La regione porge il suo benvenuto in una terra che la accoglie con grande piacere fiduciosa di poterle offrire il proprio impegno e certa di trovare una guida. à in sintesi ...

Vuoi aprire un b&b e rispettare tutte le regole Benvenuto all'inferno - Vuoi aprire un b&b e rispettare tutte le regole benvenuto all'inferno - Diventare host ossia proprietario di una casa destinata ad affitti brevi attraverso quelle che si chiamano Ota – ossia portali di intermediazione (oltre ...