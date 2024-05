Aplha Film presenta La doppia vita di Kore - il film diretto da Maria Antonietta Mariani in bilico tra realismo e pensiero magico

Dal 1 maggio al 30 giugno 2024 FUJIFILM rende la passione per la fotografia ancora più conveniente con la promo zione Cashback che assicura risparmi sull’acquisto di prodotti fotografici ad alta tecnologia della gamma GFX e serie X Per soddisfare ...

Caserta . Nuovo appuntamento con il cineforum di Caserta Film Lab presso il Teatro Don Bosco che martedì 7 maggio presenta “Erasmus In Gaza” Chiara Avesani e Matteo Delbò , con unico spettacolo alle 20:00. Ne discuteremo in sala con il giornalista ...

Squalificato per doping Nuova carriera da attore per Pogba: reciterà nel film “4 Zeros” del regista Onteniente - Squalificato per doping Nuova carriera da attore per Pogba: reciterà nel film “4 Zeros” del regista Onteniente - Lontano dai campi per quattro anni a causa di una squalifica per doping – riscontrata dopo Udinese-Juventus dello scorso 20 agosto – Paul Pogba intraprende una nuova carriera da attore in Francia. Sec ...

Troy e gli altri film da vedere stasera in tv - Troy e gli altri film da vedere stasera in tv - Il lunedì, come si sa, è il giorno più complicato della settimana, dal momento che si torna alla vita di tutti i giorni dopo il relax del weekend. Proprio per questo è molto importante decidere bene c ...

“Atlas”, quando esce su Netflix Cast, trama e trailer del nuovo film con Jennifer Lopez - “Atlas”, quando esce su Netflix Cast, trama e trailer del nuovo film con Jennifer Lopez - Atlas quando esce su Netflix Tutto sulla data d'uscita, il trailer, la trama e il cast del nuovo film con Jennifer Lopez ...