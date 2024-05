Antonio Lazzarini incontra gli elettori | Più spazio e attenzione per i giovani

(Di lunedì 6 maggio 2024) "a cittadini al centro della nostra azione politica". Queste le premesse da cui parte il candidato sindaco, che correrà nel segno della lista civica "siAMO Montecosaro" in vista delle elezioni comunali dell’8 e il 9 giugno. Dopo l’investitura ufficiale, ieri l’aspirante primo cittadino si è mostrato ai cittadini, nel corso di una presentazione alla sede elettorale di via Roma: tanti i curiosi e i simpatizzanti accorsi per ascoltare le sue parole, diversi anche coloro che hanno apposto la propria firma per presentare la lista (ne basteranno 60). "L’obiettivo – ha spiegato– è quello di confrontarci con i cittadini, comprendere le loro aspettative ed evitare che vengano trascurate alcune esigenze, spesso dimenticate dalla politica. Con questo gruppo ho ...

