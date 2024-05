(Di lunedì 6 maggio 2024)Più immediato di un messaggio sul cellulare o di una telefonata, c’è solo la televisione. Soprattutto se in quel momento sei in onda. Dopo Vira Carbone, ancheapprofitta del mezzo televisivo per lanciare messaggi a sua. Nella puntata di oggi di E’ Sempre Mezzogiorno, mentre Fulvio Marino ’stirava la pasta’,ha preso la parola: “Devo fare una comunicazione di servizio a casamia bambina. Maelle, perche è l’ora. Scusate ma non sono a casa e deve prenderne 4 al giorno, perchè dopo si dimentica…”. Nella puntata del 27 aprile scorso di Buongiorno Benessere, invece, Vira Carbone aveva pregato la ...

Antonella Clerici non riesce a nascondere al suo pubblico quando qualcosa non va. E’ successo anche nel corso della puntata […] Continua a leggere Antonella Clerici ancora in ansia per la salute della figlia : “E’ un periodo difficile” su ...

Antonella Clerici fa l’appello in diretta alla figlia: «Prendi l’antibiotico per favore!» - antonella clerici fa l’appello in diretta alla figlia: «Prendi l’antibiotico per favore!» - Più immediato di un messaggio sul cellulare o di una telefonata, c’è solo la televisione. Soprattutto se in quel momento sei in onda. Dopo Vira Carbone, anche antonella clerici approfitta del mezzo te ...

"La mia vita è cambiata, voglio continuare a sognare": intervista a Diana Puddu, vincitrice di - "La mia vita è cambiata, voglio continuare a sognare": intervista a Diana Puddu, vincitrice di - E’ Diana Puddu la vincitrice della quarta edizione di The Voice Senior, il talent show di Rai Uno condotto da antonella clerici – 3.679.121 spettatori e il 23,45% di share per la finale: al secondo ...

Kledi Kadiu: come sta il piccolo Gabriel e la nuova vita ma sempre con tanto amore - Kledi Kadiu: come sta il piccolo Gabriel e la nuova vita ma sempre con tanto amore - antonella clerici ha sull’altalena di E’ sempre mezzogiorno un amatissimo ospite, Kledi Kadiu. Ha appena compiuto 50 anni, la clerici stenta a crederci, lui è un favoloso ballerino e non dimostra la s ...