Antipatico - doloroso e antiestetico L' herpes labiale è purtroppo recidivo - pur non potendolo eliminare del tut -o, lo si può comunque attenuare

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 6 maggio 2024) Fastidioso, se non fastidiosissimo, contagioso e. È questo l’identikit dell’, un’infezione che causa la comparsa di numerose vescicole principalmente attorno alle labbra ma non solo. Decisamente, dietro alla sua comparsa la “debolezza” dell’organismo tra difese immunitarie basse, stress o affaticamento in genere. E il virus ne approfitta. Atelofobia: come gestire la paura di essere imperfetti ...