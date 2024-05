Angelina Mango annuncia l’European Club Tour - le date

(Di lunedì 6 maggio 2024) In attesa di vederla all’Eurovision a rappresentare l’Italia, e i biglietti A coronamento di un anno fatto di importanti successi,aggiunge un nuovo tassello al suo percorso musicale scandito da grandi traguardi: in autunno sarà per la prima volta inin Europa con il suo European, prodotto e organizzato da Live Nation, che la vedrà esibirsi live per sei imperdibili concerti nelle città di Monaco, Colonia, Londra, Bruxelles, Parigi e Barcellona.prosegue il suo viaggio verso l’Europa, iniziato con la sua partecipazione ai principali pre-party eurovisivi e che proseguirà con l’esperienza a Eurovision Song Contest, dove rappresenterà l’Italia con La noia, con leestive nei festival europei e con i sei ...

Mancano pochissime ore al via dell’ Eurovision Song Contest , in onda dalla Malmo? Arena in Svezia. La prima Semifinale sarà il 7 maggio, la seconda Semifinale il 9 maggio per poi arrivare alla Finalissima con la proclamazione del vincitore – tra le ...

Eurovision 2024, si parte domani: quando (e dove) vederlo, scaletta, cantanti in gara e come votare. La guida completa - Eurovision 2024, si parte domani: quando (e dove) vederlo, scaletta, cantanti in gara e come votare. La guida completa - Eurovision 2024, ci siamo quasi. A partire da domani sera, l'evento musicale più importante d'Europa approderà sulle tv di milioni di persone, pronte a tifare e votare per ...