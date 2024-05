Amorim - scelta a sorpresa sul futuro | l’annuncio spiazza TUTTI

Milan, Amorim si defila: svelato il motivo - Milan, amorim si defila: svelato il motivo - Lo Sporting Lisbona si è laureato campione di Portogallo per la 20esima volta. Un traguardo molto importante per Ruben amorim che in quattro anni conquista due.

Amorim Milan, il tecnico esce allo scoperto: «Ho preso questa decisione per il futuro» - amorim Milan, il tecnico esce allo scoperto: «Ho preso questa decisione per il futuro» - amorim Milan, il tecnico esce allo scoperto: «Ho preso questa decisione per il futuro». Le sue dichiarazioni Tramonta la possibilità di vedere Ruben amorim sulla panchina del Milan. Dopo le ultime voc ...

Il futuro del Milan: tra allenatori e nuovi talenti - Il futuro del Milan: tra allenatori e nuovi talenti - Il Milan, squadra di calcio di fama mondiale, è al centro di intense speculazioni e anticipazioni. La squadra, attualmente guidata da Stefano Pioli, è impegnata in una partita contro il Genoa a San Si ...