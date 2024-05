(Di lunedì 6 maggio 2024) Il 3 maggio, ad, i Carabinieri della locale Stazione hanno proceduto all’arresto di undi Torre del Greco, per “menti contro familiari o conviventi e per atti persecutori” nei riguardi della ex. Secondo l’ipotesi accusatoria, l’indagato adavrebbe minacciato di morte la vittima generandone la stessa paura e lo stato d’ansia. La misura cautelare è ovviamente suscettiva di impugnazione e le accuse così formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento. Segui ZON.IT su Google News.

Amalfi, 39enne maltratta ex compagna: arrestato - amalfi, 39enne maltratta ex compagna: arrestato - Il 3 maggio, ad amalfi, i Carabinieri della locale Stazione hanno proceduto all'arresto di un 39enne di Torre del Greco, per "maltrattamenti contro ...

Ladri scatenati a Salerno, due furti messi a segno e tre falliti in nottata - Ladri scatenati a Salerno, due furti messi a segno e tre falliti in nottata - Circa 4 ore, è il tempo che è servito ad un gruppo di malviventi per mettere a segno in nottata due furti e tentarne altri tre nella zona orientale di Salerno. Cinque gli episodi in totale, su cui è o ...

Ladri scatenati a Salerno, due furti messi a segno e tre falliti a Salerno - Ladri scatenati a Salerno, due furti messi a segno e tre falliti a Salerno - Circa 4 ore, è il tempo che è servito ad un gruppo di malviventi per mettere a segno in nottata due furti e tentarne altri tre nella zona orientale di Salerno. Cinque gli episodi in totale, su cui è o ...