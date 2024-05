Amadeus - per lui una nuova conduzione sul Nove dal 2026 | l’indiscrezione

Lo street artist Harry Greb è l'autore di un nuovo murale comparso a Roma, su Amadeus . Rai Sat(ira), l’ opera che si trova in via Podgora, dietro l’entrata principale della Rai di viale Mazzini: Fiorello accompagna Amadeus in questa nuova avventura ...

Gerry Scotti: “Via da Mediaset Mi chiedo perché Rai non mi abbia mai proposto un programma” - Gerry Scotti: “Via da Mediaset Mi chiedo perché Rai non mi abbia mai proposto un programma” - “Via da Mediaset Mai avuto lusinghe di ricchi premi e cotillons da altre parti”, dichiara Gerry Scotti riflettendo a proposito della possibilità ...

Fiorello: «Andare al Nove La gente va e viene, ma la Rai è sempre la Rai» - Fiorello: «Andare al Nove La gente va e viene, ma la Rai è sempre la Rai» - Intervista a Vittoria Puccini: «Rimpiango di non aver avuto un altro figlio. Ora voglio sposarmi: dobbiamo trovare la data» Rania di Giordania diventa nonna: primo figlio in arrivo per il principe Al ...

Josè Sebastiani, salta la trasferta in Svezia per l’Eurovision: cosa succede - Josè Sebastiani, salta la trasferta in Svezia per l’Eurovision: cosa succede - Il figlio di amadeus era pronto a partire per Malmö come speaker di Radioimmaginaria, ma nelle ultime ore qualcosa è cambiato: scopriamo di più.