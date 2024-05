Amadeus condurrà X Factor su Nove | il talent lascia Sky

(Di lunedì 6 maggio 2024) Importanti novità sul futuro lavorativo didopo il tanto discusso addio alla Rai. Stando all’ultima indiscrezione che circola sul web, l’ex direttore artistico del Festival di Sanremo sarà il conduttore della prossima edizione di XItalia che si appresta are Sky per traslocare su, dove è da poco approdato proprio il presentatore alla ricerca di nuovi stimoli e opportunità. XSky e passa a: il nuovo conduttore è? Secondo quanto scrive BubinoBlog la versione italiana di Xshow noto in tutto il mondo – sarebbe stata acquistata dal gruppo Warner Bros.Discovery. “Xsi prepara a traslocare sunella stagione ...

Il mercato (folle) della tv: per Cattelan è guerra Sky-Rai, Briatore fatto fuori, l’amarezza di Gerry Scotti - Il mercato (folle) della tv: per Cattelan è guerra Sky-Rai, Briatore fatto fuori, l’amarezza di Gerry Scotti - Acque agitate per la televisione italiana. L'ex conduttore X factor si allontana da Viale Mazzini, mentre Mammucari è promosso. E Pomeriggio 5 resta un rebus.