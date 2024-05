Altro che Salis | ecco l’elenco delle torture subite da Falcinelli negli Usa

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di lunedì 6 maggio 2024) Roma, 6 mag – Fanno ribrezzo le immagini e i video, circolati in queste ore sul web, che riguardano le violenze e leda Matteo, studente italiano arrestato a Miami, da parte della polizia. Il venticinquenne originario di Spoleto, da tre anni residenteStati Uniti per motivi di studio, in seguito a disguidi all’esterno di un locale nella notte tra il 24 e 25 febbraio scorso era stato violentemente prelevato dalle forze dell’ordine dello Stato della Florida e condotto all’interno della stazione di polizia di North Miami Beach, dove, per ben 13 minuti, ha subito drammatiche violenze da parte di diversi agenti. Le brutali violenze della polizia su MatteoLe immagini dell’arresto, riprese dalle bodycam in dotazione agli agenti di polizia, mostrano come il ...