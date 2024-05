Altissima tensione a Bari - aggredito dopo la partita | non c’è pace

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 6 maggio 2024) Ilvive uno dei momenti più complicati della sua storia. Il club di De Laurentiis rischia la retrocessione in Serie C. In casasono ore molto calde per il futuro della club. La scorsa stagione è stata esaltante, con la promozione in Serie A persa all’ultimo minuto contro il Cagliari. La rete di Pavoletti ha lasciato scorie pericolose nell’ambiente biancorosso, motivo per il quale a distanza di un anno la situazione appare ben diversa. I problemi extracampo, le numerose cessioni e tanto altro, hanno contribuito al campionato da horror da parte del club della famiglia De Laurentiis. Al momento, la situazione è molto incerta, in quanto la squadra potrebbe retrocedere in Serie C. Durante la stagione in corso ci sono stati diversi cambi in panchina, ma nessun allenatore ha dato vita agli effetti sperati. Infatti, anche con l’avvento Giampaolo la ...