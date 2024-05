Allenatrice colpita da emorragia - ore d’ansia

(Di lunedì 6 maggio 2024) CAVA MANARA (Pavia) La sua vita resta appesa a un sottilissimo filo. È statada un’cerebrale, non da un infarto com’era stato ipotizzato inizialmente nei concitati momenti dei soccorsi sabato pomeriggio, al Palazzetto dello sport in via Montegrappa, in frazione Tre Re-Mezzana Corti di Cava Manara, la 23enne vice-della squadra locale Under 12 di pallavolo femminile. "Siamo in stretto contatto con la famiglia – dice Annalisa Risi, presidente della Futura Volley Mezzana Corti – e aspettiamo notizie dall’ospedale. Speriamo e preghiamo. Siamo tutti sconvolti, abbiamo fatto tutto il possibile, in sei persone ci siamo alternate al massaggio cardiaco, è uscita dalla palestra viva. In tanti anni di attività sportiva è la prima volta che mi succede una disgrazia del genere, di vedere uscire dalla palestra una ...

