Allenatore Milan - Amorim si ‘sfila’ dal casting | Resto allo Sporting

Michele Criscitiello , CEO di 'SportItalia', ha parlato della situazione in casa Milan . I tifosi rossoneri non possono dormire sonni tranquilli

Milan o, 6 maggio 2024 – Il Milan delude in campo e fuori. Il 3-3 col Genoa allunga la striscia di sei partite senza vittorie (tre pareggi), nel silenzio della Curva che non ha cantato né esposto striscioni. “Il rumore del silenzio”, il messaggio ...

'Milan 1994, più che una squadra', tornano grandi produzioni Sky - 'milan 1994, più che una squadra', tornano grandi produzioni Sky - contrassegnata dalla discesa in campo politico del presidente del milan, Silvio Berlusconi, e dal primo trionfo in Champions League per l'allenatore Fabio Capello. Franco Baresi (Capitano del milan ...

ADL cambia idea sul contratto al nuovo tecnico: decisivo un consiglio di Manna - ADL cambia idea sul contratto al nuovo tecnico: decisivo un consiglio di Manna - Sicuro l’addio di Pioli al milan. Anche Italiano lascerà la Fiorentina. E non si possono trascurare le "sorprese". Sarà un mercato allenatori molto movimentato: Thiago Motta andrà alla Juventus.

west ham, fatta per lopetegui: sarà il nuovo allenatore - west ham, fatta per lopetegui: sarà il nuovo allenatore - Aveva sfiorato il milan, allenerà in Premier League: è stato trovato l'accordo tra Julian Lopetegui e il West Ham, manca solo l'ufficialità ...