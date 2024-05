’Alleanza per la Vittoria’ La carica di Ferdinandi | Sogno una Perugia viva ascoltando i cittadini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 6 maggio 2024) Stesso palcoscenico della rivale, un mese e mezzo dopo. Vittoriaha lanciato ieri da San Francesco al Prato la sfida a Margherita Scoccia, che proprio all’Auditorium aveva aperto il 24 maggio la sua campagna elettorale. Sul piano del pubblico presente, la partita è finita in parità: tutto esaurito percome era stato per la Scoccia. C’erano anche tutti i candidati del centrosinistra ad ascoltare la presentazione del programma diper la, il campo largo che mette insieme forze civiche, partiti e movimenti a sostegno della sfidante per Palazzo dei Priori. Che ha voluto subito mettere in chiaro un aspetto: "I programmi politici li scrivono di solito i tecnici di partito, con noi questo non è avvenuto". Perché, con i suoi collaboratori più stretti, ha ...