Alla scoperta della Sacra di San Michele - grande tesoro delle Alpi occidentali

(Di lunedì 6 maggio 2024) Ladi Sanè sì il monumento simbolo del Piemonte, dal 1994, sì un importante sito storico-artistico internazionale, una meta imprescindibile per gli amantimontagna e dei boschi, ma è anche – e soprattutto – un Santuario, unapiù importanti fondazioni monastiche del Piemonte (e non solo) ed uno dei maggiori centri di pellegrinaggio micaelico al mondo. I membri dell’Istitutocarità (fondato dal beato Rosmini il 20 febbraio 1828), o rosminiani, ne sono i custodi dprima metà dell’Ottocento. Il celebre poeta Clemente Rebora fu uno dei suoi membri. “Da questo culmine sacro, ascende radiosa l’innocenza del giorno nascente in una silenziosa comunione di vita, che è tenerezza d’amore verso un segno d’eternità,vette che guardano e ...