Alena Seredova si commuove a Verissimo | Ringrazio Gigi Buffon - mi ha lasciata da qualche part - ma mi ha preso una persona che mi fa stare bene

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024)è stata ospite a “” e al suo fianco c’era il figlio David Lee, avuto dall’ex portiere della Nazionale. I due hanno raccontato un po’ del menage famigliare dopo l’arrivo di Alessandro Nasi, il marito die il “nuovo” papà sia di David che del fratello Louis Thomas. David Lee ha spiegato il rapporto con la figlia di Alessandro, Vivienne Charlotte: “Ci divertiamo molto insieme, le faccio il bagnetto, le pettino i capelli e, poi, se succede qualcosa in casa posso dare la colpa a lei”. E sul suo futuro: “Una delle mie passioni più grandi è il calcio, ci gioco da quando ero bambino e ci giocano tutti a casa mia. Sono rimasto fermo sei mesi per un intervento ai piedi perché ce li avevo troppo piatti e non ...