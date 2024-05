Al via la sottoscrizione del quarto Btp Valore | nella prima mezz' ora il controvalore supera i 300 milioni

(Di lunedì 6 maggio 2024) Ha preso il via ladella quarta emissione del Btp. Dopo'ora il loro contro, per un titolo pensato esclusivamente per i piccoli risparmiatori,i 300di euro. Il collocamento terminerà venerdì 10 maggio (fino alle ore 13), salvo chiusura anticipata. L’emissione di maggio prevede cedole nominali pagate trimestralmente e una scadenza di 6 anni con un...

