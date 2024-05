Al via la quarta emissione dei Btp Valore ed in cosa sono diversi dagli altri tre

(Di lunedì 6 maggio 2024) Il Tesoro punta ancora sulle famiglie. Al via ladei Btp. Da oggi (6 maggio) a venerdì alle 13 (salvo chiusura anticipata) i piccoli risparmiatori posacquistare i buoni del Tesoro garantiti dallo Stato, dedicati esclusivamente al mercato retail. Investimento minimo mille euro. L’obiettivo, dopo il boom delle tre emissioni precedenti, è chiaro: sganciare parte del debito italiano dal mercato internazionale (soggetto a fluttuazioni e manovre speculative) e aumentare ancora la quota di debito pubblico in mano ai piccoli risparmiatori poco inclini alle speculazioni e ai giochi di borsa, con un comportamento finanziario stabile. E con l’avvicinarsi dell’inizio del taglio dei tassi da parte della Bce questo è l’ultimo round per investire sui titoli di stato con i tassi “che aiutano”. Il nuovo ...

