Al via a Palermo la mostra Connessioni di Diego Ganci e Ornella Schirò

(Di lunedì 6 maggio 2024): “”, lad’arte contemporanea al via a Villa Niscemi Sarà inaugurata venerdì 31 maggio 2024 alle 17 lad’arte contemporanea dal titolo “” degli artistipresso Villa Niscemi, a. L’evento sarà presentato dalla dottoressa Antonella Galati. Interverranno: il sindaco di, Roberto Lagalla, il sindaco di San Giuseppe Jato, Giuseppe Siviglia, il presidente del RotaryLibertà Annalisa Guercio e il fotografo Zino Citelli. Lasarà allestita dal 31 maggio al 10 giugno 2024 e si potrà visitare dal lunedì al ...

Castello di Godego, denunciato il sindaco: «Ha sottratto a nostro fratello con sindrome di down 26mila euro» - Castello di Godego, denunciato il sindaco: «Ha sottratto a nostro fratello con sindrome di down 26mila euro» - diego Parisotto, sindaco di Castello di Godego, è accusato di essersi appropriato dei soldi di una persona di cui era amministratore di sostegno. Lui nega:«Sono basito» ...

“Espressioni e Linguaggi del corpo”: 112 opere della collezione in mostra a Gaeta - “Espressioni e Linguaggi del corpo”: 112 opere della collezione in mostra a Gaeta - NewTuscia – GAETA – Dal 21 aprile al 26 giugno 2024 la Pinacoteca comunale d’arte contemporanea “Antonio Sapone” di Gaeta presenta la mostra “Espressioni e linguaggio del corpo” costituita da 112 oper ...

Diego Dalla Palma confessa le sue tempeste: “L’esigenza del sesso è stata catastrofica nelle mie storie” - diego Dalla Palma confessa le sue tempeste: “L’esigenza del sesso è stata catastrofica nelle mie storie” - Il coma, l’ossessione per il sesso, il bullismo, la violenza sessuale: diego Dalla Palma confida a Fanpage.it le tempeste della sua vita. “Nel mio viaggio ho provato tutto, in me ho il Pantone di tutt ...