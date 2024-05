Agricoltura 4 0 Le migliori idee in gara al talent di Syngenta Italia

(Di lunedì 6 maggio 2024) SI SONO AGGIUDICATI la prima edizione di ‘Syngen’, l’iniziativa ideata da(costolana della multinazionale elvetica dell’agribusiness, nata dalla fusione delle aziende chimiche Novartis Agribusiness e Zeneca Agrochemicals) per favorire l’imprenditorialità e l’innovazione diffusa in. Sbarazzatasi di una concorrenza di oltre 70 startup partecipanti al programma - provenienti da tutto il territorio nazionale - la startup Abit, impegnata nell’efficientamento delle pratiche di biodiversità agricole, è stata riconosciuta vincitrice da una giuria multidisciplinare. La startup, che divide le proprie attività fra Milano e Genova, riceverà daun finanziamento del valore complessivo di 50.000 euro, erogati in parte come ...

