Aglietti e Cucini brillano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Pubblico delle grandi occasioni per il campionato toscano-umbro di motocross in quel di Miravalle, competizione nella quale si sono distinti tre piloti di casa: Lapo, Stefano Caselli e Carlotta Panchetti. Tutto esaurito sulle tribune del circuito montevarchino per la terza prova del campionato toscano abbinato al regionale umbro, organizzato nella giornata di ieri dal Moto Club Brilli Peri. Complice un clima perfetto, in quella che si è rivelata una soleggiata domenica primaverile, ma anche la presenza di circa duecento piloti provenienti da tutte le regioni italiane, che ha contribuito alla riuscita di un evento molto atteso tra gli appassionati dei motori a due ruote. A determinare la riuscita della manifestazione una pista preparata nei minimi dettagli, grazie ad un terreno in ottimo stato per via delle piogge degli ultimi giorni, che ha esaltato lo ...