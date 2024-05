Agenzia governativa vigilanza società professionistiche | no all’unanimità dei 20 club della Lega A

(Di lunedì 6 maggio 2024) Tutti e 20 iSerie A hanno espresso il proprio disappunto in merito alla proposta del ministro Abodi di introdurre un’disullesportive. A riportare il testo approvato dalladi Serie A è l’ANSA, che sottolinea come isi siano opposti, ribadendo il proprio desiderio di piena autonomia. “Dopo la riunione convocata dal presidente Casini, le, fermo restando l’impegno già manifestato per migliorare la sostenibilità economico-finanziaria e la trasparenza dei controlli, hanno espressola contrarietà alla proposta di istituire un’...

Lega Serie A, no ad agenzia governo e avanti autonomia da Figc - Lega Serie A, no ad agenzia governo e avanti autonomia da Figc - "Dopo la riunione convocata dal presidente Lorenzo Casini, le società di Serie A, fermo restando l'impegno già manifestato per migliorare la sostenibilità economico-finanziaria e la trasparenza dei co ...

Abodi: “Controlli finanziari siano fatti bene e anche in modo indipendente” - Abodi: “Controlli finanziari siano fatti bene e anche in modo indipendente” - "Mi domando - aggiunge Abodi - come mai tanta agitazione, stiamo parlando semplicemente di controlli finanziari" ...

Calcio e basket, controlli sui bilanci dei club: scontro Abodi-Malagò - Calcio e basket, controlli sui bilanci dei club: scontro Abodi-Malagò - Non si placa la polemica sulla bozza del decreto legge che introduce una nuova agenzia per verificare i conti delle società ...