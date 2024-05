Agenzia governativa per i controlli - Abodi | Serve equa competizione

(Di lunedì 6 maggio 2024) (Adnkronos) – Ha destato scalpore l’intenzione del governo di creare un’che si dovrebbe occupare di disull’equilibrio economico e finanziario delle società professionistiche sportive. Il ministro per lo sport e per i giovani Andreanessuna sorpresa: “Mi domando come mai tanta agitazione, stiamo parlando semplicemente difinanziari, che dovrebbero essere quasi un fattore indifferente”. “un’”, ha aggiunto. Per Malagò (Coni) si viola l'”autonomia dello sport”. In allarme anche il mondo del calcio. seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

