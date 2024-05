Milano – rivoluzione in vista per Piazza Imperatore Tito , alle porte del quartiere Calvairate, zona sud est di Milano. Al via il progetto di riqualificazione di tutta l’area tra via Pistrucci e via Oltrocchi: l’attuale incrocio diventerà, in ...

Parigi carissima, residenti in fuga dalla città - Parigi carissima, residenti in fuga dalla città - Un sondaggio condotto da Harris Interactive per il Ministero del Turismo ha rilevato invece che il 69% delle persone residenti nella regione di Parigi prevede di rimanere nella regione quest'estate, ...

Giulianova, aperte le iscrizioni ai Nidi Comunali annualità 2024-25 - Giulianova, aperte le iscrizioni ai Nidi Comunali annualità 2024-25 - Sono cento i posti disponibili. Scadenza il 16 giugno Il Vice Sindaco Albani: “La stabilità delle tariffe è stato un nostro impegno prioritario” ...

Addio a stalli blu e parcometri sulle Mura. Crescono i posti auto per i residenti - Addio a stalli blu e parcometri sulle Mura. Crescono i posti auto per i residenti - CITTÀ ALTA. Arrivano le strisce gialle. I posti auto per i residenti saliranno a 700. Previsti anche 100 posti per le moto. Allo studio permessi mirati per i caregiver dei residenti anziani.