Addio a Menotti - hombre vertical

(Di lunedì 6 maggio 2024) Aveva quella faccia lì, da italiano d’Argentina, come nella canzone di Fossati. E infatti Cesar Luisaveva antenati di Ancona, lo raccontò lui stesso nella sua breve e non felicissima esperienza italiana, quando per otto giornate allenò la Sampdoria. L’Argentina piange l’allenatore del primo mondiale, quello del 1978, quello senza Maradona ma con Videla, quello che non fu vinto soltanto sul campo, ormai si sa per certo. Ma ’El Flaco’, il magro, che ieri si è spento a 85 anni, non può certo essere accusato di essere stato complice dei generali: la sua firma era l’unica di un uomo di calcio in calce alla petizione avanzata ai tempi della dittatura da molte personalità argentine, tra cui lo scrittore Jorge Luis Borges, con la quale si chiedeva ai signori del potere esercitato con la forza di rendere noti nomi e luogo in cui si trovavano i desaparecidos. I ...