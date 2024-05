Acquaroli al fianco di Tartabini | Un’opportunità da non sprecare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 6 maggio 2024) "Sarà importante nonquesta opportunità, che ha portato Potenza Picena a diventare un punto di riferimento e un Comune all’avanguardia". È stato il governatore delle Marche Francescoa presentare ieri in piazza Stazione le tre civiche che sosterranno il sindaco uscente Noemi, per centrare il mandato bis a Potenza Picena con il centrodestra. "Il nostro percorso è stato inaspettato e vincente – ha aggiunto il governatore –. Due scuole sono state costruite, una è cantierata e due lo saranno a breve. E arriveranno le scogliere a sud, i 14 milioni per Villa Buonaccorsi e la bretella che devierà la Statale dal centro di Porto Potenza". Poi i candidati. Per "Il CentrodestraSindaco": Fabio Angeloro, Mara Barbaresi, Mirco Braconi, Flavio Carota, Matteo Cattivera, Maria Laura D’Onofrio, ...