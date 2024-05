Abbraccio mortale di Macron a Meloni Le armi italiane scarseggiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Una “tregua olimpica”. È quella che persegue il presidente francese Emmanuelsul doppio fronte Ucraina-Gaza. Per questo nel protagonismo dell’Eliseo si alternano, come spesso avviene, il bastone e la carota. Il bastone è la ripetuta evocazione del possibile invio di... Segui su affaritaliani.it

Ucraina, armi italiane finite e "abbraccio mortale" di Macron a Meloni. Inside - Ucraina, armi italiane finite e "abbraccio mortale" di macron a Meloni. Inside - Allarme a Palazzo Chigi: le armi italiane iniziano a scarseggiare e da più parti si comincia a porre il tema di come rifornire Kiev ...

Xi parte per visite di Stato in Francia, Serbia e Ungheria - Xi parte per visite di Stato in Francia, Serbia e Ungheria - Pechino, 05 mag - (Xinhua) - Il presidente cinese Xi Jinping ha lasciato Pechino stamattina per visite di Stato in Francia, Serbia e Ungheria su invito ...

Momenti salienti dell’interazione tra Xi e Macron - Momenti salienti dell’interazione tra Xi e macron - Pechino, 05 mag - (Xinhua) - Sotto la guida dei due capi di Stato, la Cina e la Francia hanno assistito allo sviluppo stabile del loro partenariato ...