A12 Da domani chiusura stazione Civitavecchia nord

(Di lunedì 6 maggio 2024) Sulla A12 Roma-, al fine di consentire attività previste nell’ambito del piano di ammodernamento delle barriere laterali dei viadotto “Sorbo” e “su fosso Infernaccio”, sarà necessario installare una deviazione di carreggiata. Di conseguenza, sarà chiusa ladi, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene dalla SS1 Aurelia, per 11 giorni consecutivi, a partire da martedì 7 maggio, con orario 08:00-18:00. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo disud. Sarà temporaneamente chiusa anche l’area di parcheggio “San Liborio ovest”, situata nel tratto compreso trae la barriera Aurelia, verso Roma, dalle 22:00 di lunedì 6 alle 18:00 di venerdì 17 maggio, in modalità continuativa. ...

Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stata disposta per domani la Chiusura temporanea al traffico di via Annunziata (in corrispondenza dal civico 110) dalle ore 14,30 alle 17,30. Senso unico alternato per i soli residenti di via Annunziata (da civico ...

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione, dalle 22 di venerdì 3 alle 6 di sabato 4 maggio sarà chiusa la stazione di Ceprano , in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Napoli. In alternativa si ...

Nuovi lavori nella notte tra lunedì e martedì sulla A4 Milano Brescia. Lavori notturni sulla A4: ecco i tratti che chiuderanno da stasera fino a domani mattina Per consentire lavori di posa cavi, dall ...

GENOVA - Chiusure già dalla mattina presto, stop al traffico in molte vie della città e divieti di sosta in ogni angolo: è quello che succederà mercoledì 8 maggio per la partenza della quinta tappa ...

Dopo le visite guidate mattutine promosse per le scolaresche ravennate nelle scorse settimane e l'ottimo riscontro per le mostre "Alberto Salietti, pittore" e "Ravenna Bella", Palazzo Rasponi dalle Te ...