A12 Chiusura notturna svincolo Santa Severa-Santa Marinella

(Di lunedì 6 maggio 2024) Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 23:00 di giovedì 9 alle 5:00 di venerdì 10 maggio, sarà chiuso lodi, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Civitavecchia/SS1 Aurelia. In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli: in entrata verso Roma: Cerveteri; in uscita per chi proviene da Civitavecchia/SS1 Aurelia: Civitavecchia sud. Sarà oltretutto chiusa l’area di servizio ‘Tirreno ovest’, situata nel tratto compreso trae Cerveteri, verso Roma. Lo rende noto Autostrade. (Com/Red/ Dire)