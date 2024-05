A Pistoia in mostra le invenzioni di tremila studenti

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di lunedì 6 maggio 2024) Un percorso sorprendente ed emozionante alla scoperta dellefrutto della fantasia e della creatività deglipistoiesi: è quello che offre il Giardino delle, la grandeche sarà aperta, a ingresso libero, dall’8 al 12 maggio (in orario 9-18) nell’antico convento di San Domenico, nel centro storico di. Laè la tappa conclusiva della sesta edizione di Sì… Geniale! il concorso realizzato da Fondazione Caript che coinvolge tutte le scuole della provincia di, dall’infanzia alle superiori, nella progettazione e realizzazione di “Prodotti d’ingegno” di libera fantasia o dedicati alle scienze, all’arte (in collaborazione con FondazioneMusei), alla natura (in collaborazione con Gea – Green ...