600 partono - 76 arrivano Hunger Games? N - elezioni europee

(Di lunedì 6 maggio 2024)in arrivo. I candidati italiani sono 600 per soli 76 posti: chi sono e cosa promettono. I leader di partito in campo per trascinare l'elettorato. InsideOver.

Rinnovate le panchine dello stadio “Giorgio Arnaldi” di hockey su prato - Rinnovate le panchine dello stadio “Giorgio Arnaldi” di hockey su prato - A Genova, nell’anno del progetto “Capitale Europea dello Sport”, l’attenzione alla riqualificazione dell’impiantistica è massima. L’hockey è una disciplina che in questo 2024 ricco di appuntamenti naz ...

Dove vedere in tv Salernitana-Atalanta e Udinese-Napoli di serie A di oggi - Dove vedere in tv Salernitana-Atalanta e Udinese-Napoli di serie A di oggi - Ultime due gare della 35° giornata di campionato. Nei due posticipi di oggi, lunedì 6 maggio, giocano Atalanta e Napoli rispettivamente contro Salernitana e Udinese. Per la Salernitana è la prima gara ...

Salernitana-Atalanta, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv - Salernitana-Atalanta, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv - La Salernitana già retrocessa affronta l'Atalanta lunedì alle 18, in piena corsa per la prossima Champions League ...