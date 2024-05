(Di domenica 5 maggio 2024) L'ultima volta di Xi in Italia nel 2019 per la firma degli accordi della Via della Seta, ormai archiviati. La Cnn rispolvera la foto con Mattarella al Quirinale, quando davanti al leader cinese si esibì anche il maestro Bocelli. Ma, passati cinque anni, inmolto èSbarcainil leader cinese

(Adnkronos) – Sbarca oggi in Europa il leader cinese Xi Jinping. Partito da Pechino nelle scorse ore è atteso in Francia nell'ambito di un viaggio che lo porterà poi anche in Serbia e Ungheria. Ad accompagnarlo, sottolineano i media ufficiali cinesi, ci sono tra gli altri la consorte Peng Liyuan, e ... Continua a leggere>>

In arrivo nuove asfaltature, tra cui quelle per il Tour de France - Dalle asfaltature in viale Giannotti per il Tour de France alla riqualificazione di via Mariti passando all'allaccio alle rete del gas in via D'Annunzio, sono solo alcuni dei lavori che saranno ... Continua a leggere>>

Xi oggi in francia, come è cambiato il 'clima' in Europa dalla visita a Roma - Sbarca oggi in francia il leader cinese, atteso anche in Serbia e in Ungheria. L'ultima volta di Xi in Italia nel 2019, a Roma per la firma degli accordi della Via della Seta, ormai archiviati ... Continua a leggere>>

'Nel 2023 salito antisemitismo nel mondo, Italia compresa' - Il 2023 - anche in Italia - ha visto un aumento "di decine di punti percentuali" nei fenomeni di antisemitismo nel mondo, soprattutto dopo il 7 ottobre. (ANSA) ... Continua a leggere>>