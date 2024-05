World Relays 2024 - l’Italia piazza tre qualifiche alle Olimpiadi | 4×100 maschil - con 4×400 maschile e femminile

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 5 maggio 2024) Nassau, 5 maggio– Tre sogni che si realizzano, insieme a tre grandi risultati. E sono tre allora le staffette azzurre che volanodi Parigi. Ai Mondiali di specialità, in svolgimento a Nassau,Bahamas, questa notteha corso le prime batterie e hato tre pass. Non solo con il Teame della(Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Filippo Tortu), ma anche con le ragazze della(Rebecca Borga, Ayomide Folorunso, Giancarla Trevisan e Alice Mangione), e i ragazzi della(Luca Sito, Vladimir Aceti, Edoardo Scotti e Davide Re). La squadra di Jacobs ha conquistato la seconda posizione in 38.14 nella propria batteria, dietro agli Stati Uniti (con37.49): la ...