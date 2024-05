(Di domenica 5 maggio 2024)D.C., travolta dalla violenza: la tragica morte della piccola Ty’ah Settles, colpita da un proiettiledurante una sparatoria, ha riacceso il dibattito sulla sicurezza urbana. La bambina, che aveva solo 3, era l’58ª vittima di omicidio quest’anno nel distretto, rendendola la più giovane. Ty’ah viaggiava in un SUV quando più di una ventina di colpi sono stati sparati lungo Hartford Street SE, vicino alla sua casa nel quartiere di Garfield Heights. Nessun altro è rimasto ferito nell’incidente. La piccola Ty’ah, che amava le patatine fritte e la pizza con “tutto sopra”, era nota per il suo spirito allegro e chiacchierone. La madre, Darnisha Pelzer, l’ha descritta come la “gemella” che aveva sempre desiderato. Le pareti del loro appartamento erano decorate con colorate ghirigori, testimonianza della sua ...

Davvero al Nord si lavora e basta, mentre al Sud si filosofeggia? E le donne hanno sempre a che fare con uomini-bambini con in testa solo il calcio? Teresa Mannino torna stasera in tv con il suo diverte ntissimo spettacolo teatrale Terrybilmente divagante. Che mette proprio alla berlina questi ... Continua a leggere>>

Tragedia in un quartiere della capitale americana dove venerdì sera una bimba afroamericana di tre anni è stata uccisa da un pallottola vagante mentre era a bordo di un suv che si è trovato in mezzo a una sparatoria. Lo riporta il Washington Post. Ty'ah è la 58esima vittima quest’anno nel sud est ... Continua a leggere>>

Sparatoria in strada, bambina in auto raggiunta da un proiettile muore a 3 anni: il dramma a Washington - quando è stata raggiunta da un proiettile vagante esploso in una sparatoria in strada. Così è morta a soli 3 anni Ty'ah Settles, una bambina afroamericana di soli tre anni uccisa venerdì sera nel ... Continua a leggere>>

Washington, bimba di tre anni uccisa da una pallottola vagante - Una bimba afroamericana di tre anni è stata uccisa da un pallottola vagante mentre era a bordo di un suv che si è trovato in mezzo a una sparatoria a Washington. La piccola Ty'ah Settles è la 58esima ... Continua a leggere>>

Choc a Washington, bimba di 3 anni uccisa da un proiettile vagante mentre era a bordo di un suv - Tragedia in un quartiere della capitale americana dove venerdì sera una bimba afroamericana di tre anni è stata uccisa da un pallottola vagante mentre era a ... Continua a leggere>>