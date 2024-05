Vietato il 5G - la fronda dei sindaci contro i nuovi limiti elettromagnetici Non nel mio Comune

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 5 maggio 2024) A Santa Margherita Ligure hanno “spento” il 5G, qualcosa si sta muovendo e forse c’è una certa consapevolezza, finalmente, ora che come è noto, dal 29 aprile sono entrati in vigore idi emissione elettromagnetica per le reti di telefonia cellulare. Abbiamo già dato conto, pochi giorni orsono, del sindaco di Lavagna, in provincia di Genova, Gian Alberto Mangiante, il quale ha emesso una ordinanza con la quale vieta su tutto il territorio comunale “qualsivoglia aumento deidei campiad oggi vigenti pari a 6 V/m e che nessuna ragione tecnica, tecnologica o economica potrà giustificare un aumento di tale limite con rischio per la salute della popolazione”. Ebbene, la protesta si allarga e, ancora in Liguria, Paolo Donadoni, sindaco di Santa Margherita Ligure, la perla delle Golfo del ...