Verso i play off - mister Auteri spera nel rilancio di Starita | serve il miglior Ciciretti

(Di domenica 5 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiGiornata di relax oggi per la truppa giallorossa che riprenderà ad allenarsi domani pomeriggio sul prato dell’Antistadio Imbriani. Il ritiro romano al ‘Mancini Park’ si è chiuso con un bilancio positivo perché nei giorni trascorsi nella capitaleha potuto lavorare quasi sempre con tutto il gruppo al completo, ad eccezione del solo Pastina che ha già iniziato il suo percorso di recupero dopo l’intervento al menisco. Il Benevento conoscerà il nome del suo avversario nel primo turno Nazionale deioff solo sabato prossimo e scenderà in campo il 14 maggio per disputare il match di andata, fuori casa: si tratta di un lasso di tempo importante ed è presto per conoscere le scelte del tecnico di Floridia, ma l’undici non dovrebbe discostarsi più di tanto da quello visto all’opera in diverse ...