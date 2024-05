Verona-Fiorentina LIVE 1-0 | palo di Castrovilli poi Montipò salva su Ikoné|Serie A

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 5 maggio 2024) 2024-05-05 15:08:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com:1-0 TABELLINO(4-2-3-1):; Centonze, Magnani, Coppola, Vinagre; Folorunsho, Duda; Serdar Lazovic, Bonazzoli; Noslin. All. Baroni(4-2-3-1): Christensen; Parisi, Ranieri, Milenkovic, Faraoni; Duncan, M. Lopez;, Barak, Ikonè; Nzola. All. ItalianoARBITRO – RapuanoMARCATORI – LazovicAMMONITI – ESPULSI – I GOL – 12? – Pasticcio della difesa viola: Ranieri non si intende con Christensen e il portiere stende Noslin: è rigore e Lazovic lo trasformaQuesta pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .Segui Hellasin diretta su ...