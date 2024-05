Valtellina - cade da aerofune e muore

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 5 maggio 2024) 15.32 Una donna di 41 anni è morta a Bema, in, precipitando dall'di un impianto sportivo. E' ancora da chiarire la dinamica dell' accaduto nell'impianto a fune in sicurezza che porta i turisti sospesi nel vuoto da Bema all'altro versante della montagna. In base a una prima ipotesi, la donna si sarebbe sentita male, forse per un infarto, a pochi metri dalla stazione di arrivo. Alcuni movimenti ne avrebbero determinato la caduta.