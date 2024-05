Vaccino Covid - Claudio Amendola | Sono un ' astrazenecone' chi non lo fa è un ignorante non c' è altro motivo

L'attore romano Claudio Amendola va in tv a dar lezioni sul vaccino Covid. Intervistato da Tiziana Panella a Tagadà, Amendola ha dichiarato: "Ho fatto il vaccino Covid, il 1 maggio, e sono felice di averlo fatto il 1 maggio. La seconda dose la farò il 18 luglio perché sono un'"astrazenecone" e quindi devo aspettare. Ho avuto un senso di sollievo, ho pensato 'forse il casco non me lo metto, me lo sono risparmiato'. Questo ragionamento per cui non lo fanno tutti mi sembra folle. Sono ignoranti, non c'è nessun'altra motivazione, non devo rendere conto a nessuno. Per chi sostiene queste tesi è un problema di ignoranza. Tanto ho i social e non mi possono attaccare".

Leggi su ilgiornaleditalia