Una governance per l’IA militare Anche l’Italia partecipi al dibattito

(Di domenica 5 maggio 2024) Un alto funzionario del Dipartimento di Stato americano ha invitato negli scorsi giorni Cina e Russia a impegnarsi affinché le decisioni sull’utilizzo delle armi nucleari siano riservate soltanto agli umani e mai all’intelligenza artificiale (IA), come già concordato da Usa, Francia e Gran Bretagna, riporta Reuter. Solo pochi giorni prima, un analogo funzionario cinese aveva invitato le potenze nucleari a negoziare un trattato sul no-first use dell’armamento nucleare. Il recente colloquio Biden-Xi sembra avviare un dialogo, tra i cui temi centrali vi sono la sicurezza e. Nello scenario di guerre e instabilità diffuse in cui ci troviamo, dove tutto sembra spingere alla divisione e al conflitto, è specialmente interessante osservare segnali orientati nel senso opposto. Il cauto riavvicinamento tra Cina e Usa certamente rispondealla percezione ...