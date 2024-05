Udine - Silvia uccide l’amico | Me lo ha chiesto Satana

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 5 maggio 2024) In una scena raccapricciante che sembra uscita da un film horror,Comello, 42 anni, ha confessato di aver ucciso Stefano Iurigh, 43 anni, al culmine di una violenta lite. L’omicidio, avvenuto nell’abitazione di Iurigh a Bicinicco, in Bassa Friulana, ha scosso la comunità locale. Comello, trovata in stato confusionale con gli abiti sporchi di sangue vicino alla casa, ha rivelato ai carabinieri di essere stata istigata da una voce che identificava come quella di “” per compiere l’atto orribile. La lite tra i due, entrambi seguiti dal Sert e che si erano conosciuti solo sabato mattina, è degenerata quando Comello ha colpito ripetutamente Iurigh al volto e al collo, utilizzando un paio di forbici e un coltello. Prima di chiamare i soccorsi, l’aggressione è stata aggravata da un ulteriore atto di violenza: Comello ha gettato acido ...